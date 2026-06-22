Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Interview: „Rennt, ihr Faschos!“ – Was beim Angriff auf Hamburger Fußballfans wirklich passierte

Interview: „Rennt, ihr Faschos!“ – Was beim Angriff auf Hamburger Fußballfans wirklich passierte

Interview: „Rennt, ihr Faschos!“ – Was beim Angriff auf Hamburger Fußballfans wirklich passierte

Benedict D. und ein Hamburger Polizist: Nun. schildert ein Opfer den Angriff. Fotos: Instagram/DPA
JF-Plus Icon Premium Interview
 

„Rennt, ihr Faschos!“ – Was beim Angriff auf Hamburger Fußballfans wirklich passierte

Ein Fußballabend endet in einer Hetzjagd durch Hamburg: Deutsche Fußballfans werden von mutmaßlichen Linksextremisten angegriffen. Gegenüber der JF schildert ein Betroffener, wie Vermummte seine Gruppe mit Pfefferspray und Gewalt attackierten – und wieso seine Gruppe möglicherweise gezielt als Opfer ausgesucht wurde.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Benedict D. und ein Hamburger Polizist: Nun. schildert ein Opfer den Angriff. Fotos: Instagram/DPA
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles