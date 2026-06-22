„Rennt, ihr Faschos!“ – Was beim Angriff auf Hamburger Fußballfans wirklich passierte

Ein Fußballabend endet in einer Hetzjagd durch Hamburg: Deutsche Fußballfans werden von mutmaßlichen Linksextremisten angegriffen. Gegenüber der JF schildert ein Betroffener, wie Vermummte seine Gruppe mit Pfefferspray und Gewalt attackierten – und wieso seine Gruppe möglicherweise gezielt als Opfer ausgesucht wurde.