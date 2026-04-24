Michael Kyrath: „Wir geben den Opfern eine Stimme“

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Im Januar 2023 sticht ein vorbestrafter palästinensischer Asylbewerber in einem Regionalzug auf die damals 17jährige Ann-Marie Kyrath und ihren 19jährigen Freund ein – beide sterben. Der Vater der getöteten, Michael Kyrath, will nicht zulassen, dass seine Tochter und ihr Freund zu weiteren namenlosen Zahlen der Kriminalitätsstatistik werden.

Jetzt will er mit seiner Initiative „Trauerwache Deutschland“ den Protest auf die Straße bringen. In Dresden will er am Samstag um 14 Uhr vor der Frauenkirche in Dresden eine Kundgebung abhalten. Die JUNGE FREIHEIT hat ihn zum Video-Interview getroffen.

Das gesamte Interview finden Sie hier: