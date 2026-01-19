Eine Frau weint nach dem Anschlag auf eine Kirche im syrischen Damaskus um die Opfer: Der Deutschland-Chef von Open Doors, Markus Rode, spricht von 388 Millionen verfolgten Christen weltweit. Fotos: picture alliance / Middle East Images | Mohamad Daboul / Open Doors

„Merz muß Kampf gegen Christenverfolgung zur Staatsräson erklären“

Interview

| Autor: Daniel Holfelder

Der Deutschland-Chef der NGO Open Doors, Markus Rode, schlägt Alarm: Die Zahl der unterdrückten Christen weltweit ist so hoch wie nie. Im Interview schildert er, wo die Lage am schlimmsten ist – und warum die Christen in Nigeria Donald Trump „so dankbar sind“.

