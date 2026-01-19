Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Weltverfolgungsindex 2026: „Merz muß Kampf gegen Christenverfolgung zur Staatsräson erklären“

Weltverfolgungsindex 2026: „Merz muß Kampf gegen Christenverfolgung zur Staatsräson erklären“

Weltverfolgungsindex 2026: „Merz muß Kampf gegen Christenverfolgung zur Staatsräson erklären“

Der Chef der Deutschland-Sektion des christlichen Hilfswerks Open Doors, Markus Rode, fordert mehr Aufmerksamkeit für das Thema Christenverfolgung. Open Doors hat nun den neuen Weltverfolgungsindex 2026 veröffentlicht.
Der Chef der Deutschland-Sektion des christlichen Hilfswerks Open Doors, Markus Rode, fordert mehr Aufmerksamkeit für das Thema Christenverfolgung. Open Doors hat nun den neuen Weltverfolgungsindex 2026 veröffentlicht.
Eine Frau weint nach dem Anschlag auf eine Kirche im syrischen Damaskus um die Opfer: Der Deutschland-Chef von Open Doors, Markus Rode, spricht von 388 Millionen verfolgten Christen weltweit. Fotos: picture alliance / Middle East Images | Mohamad Daboul / Open Doors
JF-Plus Icon Premium Weltverfolgungsindex 2026
 

„Merz muß Kampf gegen Christenverfolgung zur Staatsräson erklären“

Der Deutschland-Chef der NGO Open Doors, Markus Rode, schlägt Alarm: Die Zahl der unterdrückten Christen weltweit ist so hoch wie nie. Im Interview schildert er, wo die Lage am schlimmsten ist – und warum die Christen in Nigeria Donald Trump „so dankbar sind“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Frau weint nach dem Anschlag auf eine Kirche im syrischen Damaskus um die Opfer: Der Deutschland-Chef von Open Doors, Markus Rode, spricht von 388 Millionen verfolgten Christen weltweit. Fotos: picture alliance / Middle East Images | Mohamad Daboul / Open Doors
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles