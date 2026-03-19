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Politischer Aktivismus: Bekommen Sie Geld für Ihre AfD-Auftritte, Herr Menga?

Politischer Aktivismus: Bekommen Sie Geld für Ihre AfD-Auftritte, Herr Menga?

Politischer Aktivismus: Bekommen Sie Geld für Ihre AfD-Auftritte, Herr Menga?

Politinfluencer Serge Menga. (Themenbild)
Politinfluencer Serge Menga. (Themenbild)
Politinfluencer Serge Menga. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Löb
JF-Plus Icon Premium Politischer Aktivismus
 

Bekommen Sie Geld für Ihre AfD-Auftritte, Herr Menga?

Mit seinen Auftritten und seinem Engagement für die AfD sorgt der in Kinshasa geborene Serge Menga regelmäßig für Fassungslosigkeit bei Linken. Im Gespräch mit der JF schildert er, warum er manchmal eine Aufwandsentschädigung bekommt, wie hoch die ist und warum er nur Fördermitglied der Partei ist.

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