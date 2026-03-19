Bekommen Sie Geld für Ihre AfD-Auftritte, Herr Menga?

Mit seinen Auftritten und seinem Engagement für die AfD sorgt der in Kinshasa geborene Serge Menga regelmäßig für Fassungslosigkeit bei Linken. Im Gespräch mit der JF schildert er, warum er manchmal eine Aufwandsentschädigung bekommt, wie hoch die ist und warum er nur Fördermitglied der Partei ist.