Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Interview: Warum ist Wokeness eine Gefahr für die Demokratie, Herr Bolz?

JF-Interview: Warum ist Wokeness eine Gefahr für die Demokratie, Herr Bolz?

JF-Interview: Warum ist Wokeness eine Gefahr für die Demokratie, Herr Bolz?

Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler, Publizist und Wokeness-Kritiker Norbert Bolz, Autor von „Zurück zur Normalität“ Foto: Screenshot
Medienwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler, Publizist und Wokeness-Kritiker Norbert Bolz, Autor von „Zurück zur Normalität“ Foto: Screenshot
Kritiker Bolz: „Zangenangriff auf die Normalität“ Foto: Screenshot
JF-Plus Icon Premium JF-Interview
 

Warum ist Wokeness eine Gefahr für die Demokratie, Herr Bolz?

Anschlag auf die Meinungsfreiheit: Die Polizei durchsucht die Wohnung von Norbert Bolz wegen eines offensichtlich ironischen Tweets. Kurz vor der Razzia gibt der renommierte Sozialwissenschaftler der JUNGEN FREIHEIT ein Interview zur Meinungsfreiheit.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kritiker Bolz: „Zangenangriff auf die Normalität“ Foto: Screenshot
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles