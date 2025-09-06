Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Grenzöffnung 2015: Ex-Verfassungsrichter Hans Hugo Klein: „Die Labilität unserer Demokratie nimmt zu“

Grenzöffnung 2015: Ex-Verfassungsrichter Hans Hugo Klein: „Die Labilität unserer Demokratie nimmt zu“

Grenzöffnung 2015: Ex-Verfassungsrichter Hans Hugo Klein: „Die Labilität unserer Demokratie nimmt zu“

Bundesverfassungsrichter und Verfassungsrechtler Prof. Dr. Hans Hugo Klein, Migranten 2015 in Budapest, Ungarn. Foto: Privat & Picture Alliance/AP Photo, Frank Augstein
Bundesverfassungsrichter und Verfassungsrechtler Prof. Dr. Hans Hugo Klein, Migranten 2015 in Budapest, Ungarn. Foto: Privat & Picture Alliance/AP Photo, Frank Augstein
Kritiker Klein, Grenzöffnung 2015: „Das Parlament hätte mehr Widerstand leisten müssen.“ Foto: Privat & Picture Alliance/AP Photo, Frank Augstein
JF-Plus Icon Premium Grenzöffnung 2015
 

Ex-Verfassungsrichter Hans Hugo Klein: „Die Labilität unserer Demokratie nimmt zu“

Die Grenzöffnung vor zehn Jahren war nicht grundgesetzwidrig, aber doch verfassungsrechtlich bedenklich, kritisiert der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Hans Hugo Klein im JF-Interview.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kritiker Klein, Grenzöffnung 2015: „Das Parlament hätte mehr Widerstand leisten müssen.“ Foto: Privat & Picture Alliance/AP Photo, Frank Augstein
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement