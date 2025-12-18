Er verteidigt Frauen gegen Migranten – dann verliert der Held von Dresden seinen Job

Anzeige

Der 21jährige John Rudat wird in Dresden Opfer eines Messerangriffs, weil er verhindern will, daß Frauen in einer Dresdener Straßenbahn von Migranten belästigt werden (JF berichtete). Der Angriff hat sein Leben komplett verändert: Er verlor seinen Job als Model nicht wegen der Narbe, sondern weil er sich politisch äußerte. Rudat spricht im exklusiven JF-TV-Interview über die enttäuschende fehlende Zivilcourage der Mitfahrer, warum die angegriffenen Frauen sich bis heute nicht bei ihm bedankt haben und wie der Vorfall seine Sicht auf Kriminalität und Migration in Deutschland verändert hat.