JF-TV-Interview: Er verteidigt Frauen gegen Migranten – dann verliert der Held von Dresden seinen Job

John Rudat im exklusiven JF-TV-Interview.
John Rudat im JF-TV-Studio: Verliert seinen Job, weil er Frauen hilft. Foto: JF
JF-TV-Interview
 

Er verteidigt Frauen gegen Migranten – dann verliert der Held von Dresden seinen Job

Er griff ein, als alle wegsahen – und ist deswegen gezeichnet für sein ganzes Leben. Im August geht der US-Amerikaner John Rudat dazwischen, als Migranten in einer Dresdener Bahn Frauen belästigen, und wird sofort mit einem Messer attackiert. Dank erhält er dafür nicht – stattdessen verliert er seinen Job.
Der 21jährige John Rudat wird in Dresden Opfer eines Messerangriffs, weil er verhindern will, daß Frauen in einer Dresdener Straßenbahn von Migranten belästigt werden (JF berichtete). Der Angriff hat sein Leben komplett verändert: Er verlor seinen Job als Model nicht wegen der Narbe, sondern weil er sich politisch äußerte. Rudat spricht im exklusiven JF-TV-Interview über die enttäuschende fehlende Zivilcourage der Mitfahrer, warum die angegriffenen Frauen sich bis heute nicht bei ihm bedankt haben und wie der Vorfall seine Sicht auf Kriminalität und Migration in Deutschland verändert hat.

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

