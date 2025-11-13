Pro-Palästina Aktivisten besetzen Brandenburger Tor und zünden Bengalos

Anzeige

BERLIN. Drei bisher Unbekannte haben am Donnerstag auf dem Brandenburger Tor in Berlin ein Transparent mit der Aufschrift „Nie wieder Völkermord – Freiheit für Palästina“, so wie eine palästinensische Flagge gehißt. Drei weitere Personen standen unten vor dem Wahrzeichen und riefen propalästinensische Parolen. Alle Tatverdächtigen wurden inzwischen festgenommen.

Pro-Palästina Aktivisten besetzen das Brandenburger Tor und zünden Bengalos. Zuvor ist ein Plakat mit der Parole „Nie wieder Völkermord — Freiheit für Palästina“ entrollt worden. pic.twitter.com/q22kK97m08 — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 13, 2025

Zu den politischen Motiven und Staatsangehörigen der Tatverdächtigen konnte die Berliner Polizei auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT bisher keine Auskunft geben. Ein Sprecher der Berliner Polizei schilderte gegenüber der JF, daß die mutmaßlichen Täter illegal mit einer Hebebühne vom Platz des 18. März aus vor das Brandenburger Tor gefahren seien. Die Polizei rückte mit 75 Einsatzkräften an.

Immer wieder propalästinensischen Straftaten

Daraufhin kam die Polizei mit den Höhenrettern, einer Spezialeinheit der Bereitschaftspolizei. Zuerst brachten Sie die drei Personen zurück auf den Boden, im Anschluß nahmen sie alle sechs Tatverdächtigen fest. Aktuell ermittelt der Staatsschutz nicht, jedoch sagte der Berliner Polizeisprecher der JF, daß er das für wahrscheinlich halte.

#Update

Alle drei Personen sind nun durch unsere Höhenretter auf dem #BrandenburgerTor festgenommen worden und werden derzeit gesichert heruntergeführt.

^tsm pic.twitter.com/JeUNUYtWfg — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 13, 2025

Immer wieder kommt es in Berlins zu propalästinensischen Straftaten und Protestaktionen. So gab es im Sommer dieses Jahres mehrere Wochen lang ein Protestlager auf der Wiese vor dem Bundeskanzleramt. Die Polizei verbannte die Gruppe zwischenzeitlich in Richtung des Berliner Hauptbahnhofs. Später entschied das Verwaltungsgericht Berlin, daß diese Maßnahme unverhältnismäßig sei. Die Protestierer durften daraufhin zum Kanzleramt zurückkehren – allerdings unter strengeren Lärmschutzauflagen inklusive des Verbots von Megaphonen, Tonverstärkern und Trommeln. (st/ser)