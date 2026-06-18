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Vierter Fehlstart: Isar Aerospace-Rakete sorgt erneut für Ernüchterung

Vierter Fehlstart: Isar Aerospace-Rakete sorgt erneut für Ernüchterung

Vierter Fehlstart: Isar Aerospace-Rakete sorgt erneut für Ernüchterung

Bislang gelang Isar Aerospace erst ein gelungener Testflug ihrer Raketen (Archivbild).
Bislang gelang Isar Aerospace erst ein gelungener Testflug ihrer Raketen (Archivbild).
Bislang gelang Isar Aerospace erst ein gelungener Testflug ihrer Raketen (Archivbild). Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited
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Isar Aerospace-Rakete sorgt erneut für Ernüchterung

Schon wieder kein Start: Isar Aerospace hat den Testflug seiner Spectrum-Rakete zum vierten Mal verschoben. Hintergrund war ein Ventilfehler. Doch es ist weitaus mehr als eine technische Verzögerung.

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Bislang gelang Isar Aerospace erst ein gelungener Testflug ihrer Raketen (Archivbild). Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited
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