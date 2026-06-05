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Energiezahlen-Auswertung: Dürre gab es nur beim Windstrom

Energiezahlen-Auswertung: Dürre gab es nur beim Windstrom

Energiezahlen-Auswertung: Dürre gab es nur beim Windstrom

Eine Windkraftanlage steht in Nordrhein-Westfalen – aufgrund der Windflaute konnte sie im April aber nicht besonders viel Strom erzeugen, weswegen Deutschland viel Strom importieren musste.
Eine Windkraftanlage steht in Nordrhein-Westfalen – aufgrund der Windflaute konnte sie im April aber nicht besonders viel Strom erzeugen, weswegen Deutschland viel Strom importieren musste.
Eine Windkraftanlage in Nordrhein-Westfalen (Symbolbild). Foto: IMAGO / Jochen Tack
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Dürre gab es nur beim Windstrom

Endlich wieder Sonne – und auch die Solarstrombetreiber durften sich über das Wetter freuen. Doch eine Entlastung für die Bürger entstand dadurch nicht. Eine Analyse von Rüdiger Stobbe.

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Eine Windkraftanlage in Nordrhein-Westfalen (Symbolbild). Foto: IMAGO / Jochen Tack
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