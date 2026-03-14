Nasa-Chef Jared Isaacman und die Artemis-II-Besatzung vor der SLS-Mondrakete: Nach mehr als fünf Jahrzehnten Pause sollen wieder Menschen auf dem Mond landen. Foto: picture alliance / Sipa USA | Scott Schilke

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Die USA wollen wieder zum Mond – doch China könnte schneller sein

Die USA wollen nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond schicken – aber die Chinesen haben dasselbe Ziel. Da die Nasa mit technischen und finanziellen Problemen kämpft, droht den Amerikanern eine epochale Blamage.

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