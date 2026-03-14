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Artemis-Mission: Die USA wollen wieder zum Mond – doch China könnte schneller sein

Artemis-Mission: Die USA wollen wieder zum Mond – doch China könnte schneller sein

Artemis-Mission: Die USA wollen wieder zum Mond – doch China könnte schneller sein

Die USA wollen nach 1972 endlich wieder auf dem Mond landen. Doch China könnte die Amerikaner ausstechen.
Die USA wollen nach 1972 endlich wieder auf dem Mond landen. Doch China könnte die Amerikaner ausstechen.
Nasa-Chef Jared Isaacman und die Artemis-II-Besatzung vor der SLS-Mondrakete: Nach mehr als fünf Jahrzehnten Pause sollen wieder Menschen auf dem Mond landen. Foto: picture alliance / Sipa USA | Scott Schilke
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Die USA wollen wieder zum Mond – doch China könnte schneller sein

Die USA wollen nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond schicken – aber die Chinesen haben dasselbe Ziel. Da die Nasa mit technischen und finanziellen Problemen kämpft, droht den Amerikanern eine epochale Blamage.

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Nasa-Chef Jared Isaacman und die Artemis-II-Besatzung vor der SLS-Mondrakete: Nach mehr als fünf Jahrzehnten Pause sollen wieder Menschen auf dem Mond landen. Foto: picture alliance / Sipa USA | Scott Schilke
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