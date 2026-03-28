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Medizin: Die Biontech-Gründer gehen von Bord

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Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. (themenbild)
Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. (themenbild)
Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
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Die Biontech-Gründer gehen von Bord

Sie kamen, sie sahen, sie eroberten den Markt – nun ziehen sich die Entwickler des Corona-Impfstoffs von Biontech zurück aus dem Geschäft. Doch was haben sie nun vor?

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Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
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