Die Biontech-Gründer gehen von Bord

Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci: Dank Corona-Impfung wurden sie zu Milliardären. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Sie kamen, sie sahen, sie eroberten den Markt – nun ziehen sich die Entwickler des Corona-Impfstoffs von Biontech zurück aus dem Geschäft. Doch was haben sie nun vor?