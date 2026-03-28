Wieso die Cannabis-Legalisierung aus konservativer Sicht sinnvoll sein kann

Der konservative Schriftsteller Ernst Jünger arbeitet an seinem Schreibtisch – vor ihm stehen Cannabis-Cocktails (Bildmontage). Foto: IMAGO / United Archives Sven Simon Archive / IMAGO / Cavan Images / Montage: JF

Es gibt viele Argumente gegen ein Cannabis-Verbot: Es hält weder Konsum noch Schwarzmarkt auf, dem Staat entgehen Steuern und Alkohol ist eben auch legal. Vor allem aber gehört es zum Habitus eines bestimmten Menschentyps. Und zwar eines, den wir brauchen.