Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Drogenpolitik: Wieso die Cannabis-Legalisierung aus konservativer Sicht sinnvoll sein kann

Drogenpolitik: Wieso die Cannabis-Legalisierung aus konservativer Sicht sinnvoll sein kann

Drogenpolitik: Wieso die Cannabis-Legalisierung aus konservativer Sicht sinnvoll sein kann

Symbolbild für konservative Argumente für eine Cannabis-Legalisierung: Der konservative Schriftsteller Ernst Jünger arbeitet an seinem Schreibtisch – vor ihm stehen Cannabis-Cocktails (Bildmontage)
Symbolbild für konservative Argumente für eine Cannabis-Legalisierung: Der konservative Schriftsteller Ernst Jünger arbeitet an seinem Schreibtisch – vor ihm stehen Cannabis-Cocktails (Bildmontage)
Der konservative Schriftsteller Ernst Jünger arbeitet an seinem Schreibtisch – vor ihm stehen Cannabis-Cocktails (Bildmontage). Foto: IMAGO / United Archives Sven Simon Archive / IMAGO / Cavan Images / Montage: JF
JF-Plus Icon Premium Drogenpolitik
 

Wieso die Cannabis-Legalisierung aus konservativer Sicht sinnvoll sein kann

Es gibt viele Argumente gegen ein Cannabis-Verbot: Es hält weder Konsum noch Schwarzmarkt auf, dem Staat entgehen Steuern und Alkohol ist eben auch legal. Vor allem aber gehört es zum Habitus eines bestimmten Menschentyps. Und zwar eines, den wir brauchen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der konservative Schriftsteller Ernst Jünger arbeitet an seinem Schreibtisch – vor ihm stehen Cannabis-Cocktails (Bildmontage). Foto: IMAGO / United Archives Sven Simon Archive / IMAGO / Cavan Images / Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles