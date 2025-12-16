Wie der November die Grenzen der Energiewende zeigte

Anzeige

Ein bemerkenswerter Monat, der November 2025. Die Volatilität der „Erneuerbaren“ springt sofort ins Auge. Eine kontinuierliche regenerative Stromerzeugung gibt es nur bei den Energieträgern Biomasse und Wasserkraft. Hier ist die Stromerzeugung steuerbar und kann damit eine, wenn auch sehr geringe Komponente der Verläßlichkeit bezogen auf das Strom-Gesamtbedarfsvolumen in die Frage der Versorgungssicherheit einbringen.

Wind- und Solarkraft hingegen schwanken wie selten in diesem Jahr. Es reihen sich Windbuckel an Windbuckel. Diese sind in sich auch noch volatil. Eine mehrere Tage andauernde, in etwa gleicher Höhe Windstrom erzeugende Phase gibt es im November nicht.

Anschließend sind die Speicher leer

Dafür aber kam es zu Beginn des Monats zu einer vier Tage andauernden Flautenphase, die in der Mitte an zwei Tagen von einer Dunkelphase „ergänzt“ wurde. Wobei die Residuallast, das ist die Strommenge, die durch konventionell-fossile Stromerzeugung und/oder Stromimporte zusätzlich bereitgestellt werden muß, um den jeweiligen Strombedarf Deutschlands sicher abzudecken, in der Spitze 65,3 Gigawatt (GW) betrug – und zwar am Freitag, den 7.11.2015, um 17:00 Uhr abends.

In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß zur Abdeckung dieser Residuallast durch Batteriespeicher 271 Anlagen der Kategorie „Bollingstedt“ notwendig wären. Dann ist für den Freitag der Strom für eine Stunde von 17:00 bis 18:00 Uhr komplett vorhanden, anschließend aber sind die Speicher leer.

Es wird vom „Wind-Klau“ gesprochen

Batteriespeicher sind kein Mittel, um die Energiewende abzusichern oder um Dunkelflauten mit gespeichertem Strom zu verhindern. Batteriespeicher dienen Investoren in erster Linie dazu, gute Erträge durch Preisdifferenzgeschäfte zu erwirtschaften und Batteriestrom für Systemdienstleistungen (zum Beispiel Regelenergie, Blindleistung, Schwarzstartstrom) zur Verfügung zu stellen. Auch das wird gut vergütet. Nachhaltige, mehrtägige Stromlieferung in, wie das Beispiel oben zeigt, hohem Umfang ist unmöglich. Zumal in der Zukunft auch viel höhere Residuallasten entstehen können, wie ein weiteres Beispiel unten zeigen wird.

Das sogar und gerade wegen des weiterhin geplanten weiteren „massiven“ Ausbaus der Wind- und Solarkraftwerke. Wobei der Zubau von Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee aktuell erhebliche Rückschläge hinnehmen muß. Zu Vergabeauktionen, die vom Bundeswirtschaftsministerium angesetzt wurden, erschien nicht ein einziger Bieter. Unter Investoren hat sich offensichtlich herumgesprochen, daß sich die 1.600 Windkraftanlagen auf See gegenseitig den Wind wegnehmen – es wird vom „Wind-Klau“ gesprochen.

Diese Verschattung ist aus dem Radsport bekannt. Dort hat ein Fahrer, der im Windschatten des Fahrers schräg vor ihm im Wind fährt, erheblich weniger Gegenwind. Dieser Windschatten-Vorteil im Sport wandelt sich in Windparks zu einem erheblichen Nachteil. Die Stromerzeugung sinkt bei weniger Wind in Dreierpotenz.

Ende November kommt er erneut zur Windflaute

Konkret: Erzeugt eine Windkraftanlage (WKA) bei 100 Prozent – danach wird die Anlage „aus dem Wind genommen“ – Windgeschwindigkeit sieben Megawatt (MW) installierte Leistung – sieben Megawatt Strom pro Stunde (MWh) –, dann liefert eine baugleiche Anlage im Windschatten bei 80 Prozent Windgeschwindigkeit mit 3,584 MWh gerade mal gut die Hälfte der „schattenspendenden“ Anlage. Bei 50 Prozent Verschattung sind es sogar nur noch 12,5 Prozent der ursprünglichen Energiemenge. Grund ist die besagte Dreierpotenz, was hier nichts anders bedeutet, als daß der Ertrag nicht linear, sondern kubisch mit der Windgeschwindigkeit ab- oder auch zunimmt.

Zu Ende des Monats November kommt es nochmals zu einer Windflaute, die allerdings keine vier, sondern nur gut zwei Tage dauert. Anschließend kommt es zu einem starken Anstieg der Windstromerzeugung. Welche zum Teil besonderen Auswirkungen die unterschiedlichen Stromerzeugungsszenarien dieser vier Tage auf die Strompreisbildung haben, wird im Folgenden erläutert.

Über die genaue Ursache kann nur spekuliert werden

Stromimporte aus dem benachbarten Ausland sind praktisch über den gesamten Analysezeitraum, der vier Werktage umfaßt, zu beobachten. Je mehr Strom importiert wird, desto höher ist das Strom-Preisniveau insgesamt. In der Nacht, wenn der Strombedarf, wenn die Stromnachfrage sinkt, fällt auch der Strompreis.

Am Morgen und am späten Nachmittag sowie am Vorabend steigt die Nachfrage und der Strompreis tut es ebenso. Um die Mittagsspitze ist die Nachfrage ebenfalls hoch. Nun aber gibt es auch ein entsprechendes Angebot, unter anderem durch Photovoltaik-Strom, welches den Strompreis sinken läßt.

Immer? Nein, durchaus nicht. Am Dienstag wurde um 12:00 Uhr der zweithöchste Preis (350 Euro pro MWh) nicht nur der untersuchten vier Tage, sondern des kompletten Monats November aufgerufen. Über die genaue Ursache kann nur spekuliert werden. Sicher ist nur, daß es in diesem kurzen Zeitraum zur Mittagsspitze einen ungewöhnlichen Aspekt gab, der zu dieser Preisspitze führte.

Die „Nachtphase“ war nicht besonders tief

Vielleicht war es die Sorge, daß die Onshore-Windstromerzeugung komplett versiegen könnte, während dieser Gesichtspunkt am Folgetag bezogen auf die Offshore-Erzeugung keine besonderen preislichen Auswirkungen hatte. Über Mittag sackte der Strompreis wie allgemein üblich ab. An der Strombörse spielen psychologische Momente offenbar ebenso eine Rolle wie zum Beispiel an Aktienbörsen.

Mit dem Anstieg der Windstromerzeugung am dritten Tag werden die Stromimportmengen geringer. Das Strompreisniveau sinkt ebenfalls und bewegt sich um die 100 Euro pro MWh. Am Donnerstagvormittag kam es zu einem geringfügigen Strompreisanstieg. Am Spätnachmittag hingegen war der Anstieg ebenfalls marginal im Verhältnis zu den üblichen Preisspitzen.

Zum Niedrigstpreis der vier Tage kam es am Freitag in der Nacht um 3:00 Uhr. Der Preis stieg dann bis 9:00 Uhr an, um dann bis 19:00 Uhr in einem Fenster von 96 Euro und 104 Euro pro MWh zu verharren. Was ebenfalls ungewöhnlich ist. Erst ab 20:00 Uhr sank der Strompreis in die „Nachtphase“, die allerdings auch nicht besonders tief war.

Deutschland produziert Strom über dem Durchschnitt

Die zu Beginn dieses Artikels als fehlend beklagte erkleckliche Windstromerzeugung über mehrere Tage gab es zum Ende des Novembers monatsübergreifend in den Dezember hinein. Besonders fällt auf, daß insgesamt sechs Tage hintereinander die erzeugte Strommenge auf See zwischen fünf und knapp sieben GW liegt.

Das sind Werte weit über dem Durchschnitt. Der Strompreis bewegt sich auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als in Zeiten von (Dunkel-)Flauten. Da könnte der Eindruck aufkommen, daß die gegenüber der fossilen Stromerzeugung geringeren Gestehungskosten der „Erneuerbaren“ eine erhebliche Rolle spielen. Das ist nicht so. Es gilt das Prinzip „Angebot und Nachfrage“.

Der an der Strombörse aufgerufene Strompreis gilt für alle Anbieter. Stromimporte zum Beispiel signalisieren, daß Deutschland ausländischen Strom nachfragen und kaufen muß, um seinen Bedarf zu decken. Das führt zu entsprechend hohen Preisen. Produziert Deutschland hingegen mehr Strom, als es benötigt, kann es dazu kommen, daß der Preis bis in den negativen Bereich sinkt.

Am Ende zahlen die Stromkunden

Das ist vor allem dann der Fall, wenn die „Erneuerbaren“, deren Erzeugung nicht steuerbar ist, in das Stromnetz eingespeist werden. Zuzüglich der unabdingbaren fossilen Netzstabilisierungs-Stromerzeugung wird viel zu viel Strom produziert. Das Angebot übersteigt die Nachfrage und der Strompreis sinkt ins Bodenlose.

Der Strom wird an den Abnehmer nicht nur verschenkt. Es wird sogar noch mehr oder weniger viel Geld als Abnahmebonus mitgegeben. Den bezahlen allerdings die Stromkunden und nicht die Regenerativstromproduzenten. Die konventionelle Systemdienstleistung wird immer vergütet, während die Windmüller und Solarernter ab einem bestimmten Moment negativer Strompreise keinerlei Vergütung mehr erhalten. Der entgangene Verdienstzeitraum wird gleichwohl an die allgemeine EEG-Subventionszeit (20 Jahre) drangehängt.

Ein Blick in die Zukunft mit dem Agora-Zukunftsmeter ist vor allem deswegen interessant, weil sich offenbart, daß ein massiver Ausbau der „Erneuerbaren“ auch dann, wenn der heute geplante, doch durchaus nicht im Zielkorridor befindliche Strombedarf tatsächlich zum Tragen käme.

Natürliche Energie reicht nicht aus

Die Spitzen-Residuallast läge bei über 90 GW. Und auch an den letzten beiden Tagen gäbe es immer noch eine regenerative Strom-Versorgungslücke von 44 GW. Nicht einmal reichen die „Erneuerbaren“ an diesen vier Tagen aus, um den Bedarf auch nur ein paar Stunden zu decken. Die Tragik der Energiewende liegt in dem Sachverhalt, daß ein prozentualer Zubau von naturgesteuerten Kraftwerken lediglich rechnerisch Erzeugungserfolge vorgaukelt.

Faktisch wirkt sich ein Zubau von 100 Prozent bei einer Energiemenge von „1“ dahingehend aus, daß nunmehr „2“ vorhanden sind. Bei einer Energiemenge von „100“ ergeben sich „200“. In unserem Beispiel reicht die natürliche Energie, die aus Wind und Solar extrahiert wird, nicht aus, um den Strombedarf über vier Tage auch nur annähernd zu decken.

Sogar eine Verdoppelung der installierten Leistung von Windkraft- und PV-Anlagen hätte an den ersten zwei Tagen keine Deckung des Strombedarfs zur Folge. An den letzten beiden Tagen würde hingegen sehr oft viel zu viel Strom erzeugt werden. Der Marktpreis würde ins Negative implodieren.