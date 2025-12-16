Anzeige
Angeblicher Hitlergruß: Vorverurteilung als Methode

Der AfD-Abgeordnete Matthias Moosdorf im Bundestag: Die Anklage wegen eines angeblichen Hitlergrußes erinnert an politische Strafverfolgung. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
Vorverurteilung als Methode

Im Bundestag soll der AfD-Abgeordnete Moosdorf einen Hitlergruß gezeigt haben. Berlins Staatsanwaltschaft erhebt Anklage, obwohl ihre eigenen Ermittlungen dafür keine tragfähige Grundlage liefern. Das erinnert an politische Strafverfolgung. Ein Kommentar von Sven Versteegen.

