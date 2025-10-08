So bedroht die Chatkontrolle Privatsphäre und Meinungsfreiheit

Das Gesetz zur Chatkontrolle würde nicht nur staatliche Überwachung erleichtern, sondern auch Kriminellen Möglichkeiten geben (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Sirinarth Mekvorawuth

Die EU-Kommission arbeitet derzeit an der Einführung einer flächendeckenden Chatkontrolle. Bürger in ganz Europa sehen sich dadurch mit tiefgreifenden Eingriffen in ihre digitale Privatsphäre konfrontiert. Was sagen die Anbieter der Messengerdienste dazu?