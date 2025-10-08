Industrieproduktion bricht deutlich ein

Anzeige

WIESBADEN. Die Produktion der Industrie ist im August 2025 deutlich eingebrochen. Innerhalb eines Monats sank deren realer Wert um 4,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug der Rückgang 3,9 Prozent.

Haupttreiber des Einbruchs war die Automobilbranche. Gegenüber Juli ging die Produktion dort um 18,5 Prozentpunkte zurück. Dem Bundesamt zufolge sei dies unter anderem auf „Werksferien in Kombination mit Produktionsumstellungen“ zurückzuführen. Auch die Entwicklung der Produktion im Maschinenbau habe den Rückgang beeinflußt. Deren Wert sank im August um 6,2 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Zudem sank die Produktion in der Pharmaindustrie um 10,2 Prozentpunkte sowie die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, Elektronik und optischen Erzeugnissen um 6,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die verbleibenden Wirtschaftszweige hätten einen geringen Einfluß auf den Gesamteinbruch.

Automobilindustrie ist seit Jahren in der Krise

Bereits am Dienstag hatte das Statistische Bundesamt einen Rückgang der Aufträge in der Industrie um 0,8 Prozentpunkte im August vermeldet (JF berichtete). In der Autoindustrie brachen die Bestellungen um 6,4 Prozent gegenüber dem Vormonat ein, in der Elektronik und Optik um 11,5 Prozent und in der Pharmabranche um 13,5 Prozent.

Seit Jahren geht die Automobilproduktion in Deutschland spürbar zurück. Waren 2015 rund 5,7 Millionen Pkw in Deutschland hergestellt worden, sank die Zahl 2024 auf etwa vier Millionen, heißt es in einer Branchenanalyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln aus der vergangenen Woche (JF berichtete). Dies entspricht einem Rückgang um 29 Prozentpunkte. (kuk)