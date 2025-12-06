Anzeige
Unterwasser-Infrastruktur: Ein Grauer Hai, um Deutschland zu verteidigen

Die Drohne „Greyshark“ hängt an einem Kran: Deutschlands Unterwasser-Infrastruktur soll künftig besser gesichert werden. Foto: picture alliance/dpa | Frank Molter
JF-Plus Icon Premium Unterwasser-Infrastruktur
 

Ein Grauer Hai, um Deutschland zu verteidigen

Das Bremer Unternehmen Euroatlas baut mit dem „Greyshark“ eine Drohne, die die Infrastruktur unter Wasser schützen soll. Das Interesse daran ist groß. Deutschland könnte im Bereich Marine-Rüstung ein Vorreiter werden.

