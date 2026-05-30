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Quantentechnologie: „Die deutsche Forschung ist Weltspitze“

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Auf diesem am Montag, dem 8. Juli 2024, veröffentlichten Bild sind Alexander Glätzle (Mitbegründer und CEO von planqc) links, Johannes Zeiher (Mitbegründer und leitender Wissenschaftler von planqc) in der Mitte und Sebastian Blatt (Mitbegründer und CTO von planqc) rechts zu sehen. planqc, der europäische Marktführer im Bereich des atomaren Quantencomputings, gibt stolz die Sicherung einer Finanzierung in Höhe von 50 Millionen bekannt. Die deutsche Forschung in diesem Bereich ist sehr gut.
Auf diesem am Montag, dem 8. Juli 2024, veröffentlichten Bild sind Alexander Glätzle (Mitbegründer und CEO von planqc) links, Johannes Zeiher (Mitbegründer und leitender Wissenschaftler von planqc) in der Mitte und Sebastian Blatt (Mitbegründer und CTO von planqc) rechts zu sehen. planqc, der europäische Marktführer im Bereich des atomaren Quantencomputings, gibt stolz die Sicherung einer Finanzierung in Höhe von 50 Millionen bekannt. Die deutsche Forschung in diesem Bereich ist sehr gut.
Die drei PlanQC-Gründer Alexander Glätzke, Johannes Zeiher und Sebastian Blatt (v.l.n.r.): Deutsches Unternehmen könnte technologischen Meilenstein bringen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | planqc GmbH/News Aktuell via AP Images
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„Die deutsche Forschung ist Weltspitze“

Das deutsche Unternehmen PlanQC betreibt Forschung zur Entwicklung von Quantencomputern. Fachlich muss sich das Start-up weltweit vor niemandem verstecken. Die Frage ist, ob sich das Ganze kommerzialisieren lässt.

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Die drei PlanQC-Gründer Alexander Glätzke, Johannes Zeiher und Sebastian Blatt (v.l.n.r.): Deutsches Unternehmen könnte technologischen Meilenstein bringen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | planqc GmbH/News Aktuell via AP Images
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