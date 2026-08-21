Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streit nach AfD-Kritik: Historiker Knabe will sich von GdP-Vize Hüber keinen „Maulkorb“ verpassen lassen

Streit nach AfD-Kritik: Historiker Knabe will sich von GdP-Vize Hüber keinen „Maulkorb“ verpassen lassen

Streit nach AfD-Kritik: Historiker Knabe will sich von GdP-Vize Hüber keinen „Maulkorb“ verpassen lassen

Der Historiker, Autor und damalige Direktor der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin, Hubertus Knabe, am 03.07.2015, Quelle: picture alliance/dpa, Paul Zinken
Der Historiker, Autor und damalige Direktor der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin, Hubertus Knabe, am 03.07.2015, Quelle: picture alliance/dpa, Paul Zinken
Will seinen X-Beitrag über GdP-Vize Sven Hübner nicht entfernen: Historiker Hubertus Knabe. Foto: picture alliance/dpa, Paul Zinken
Streit nach AfD-Kritik
 

Historiker Knabe will sich von GdP-Vize Hüber keinen „Maulkorb“ verpassen lassen

Nach Kritik an seinen AfD-Äußerungen lässt GdP-Vize Sven Hüber den Historiker Hubertus Knabe abmahnen. Knabe soll einen Beitrag löschen und eine Unterlassungserklärung abgeben – doch der weigert sich.
Anzeige

BERLIN. Der Vorsitzende des Hauptpersonalrats der Bundespolizei, Sven Hüber, hat den Historiker Hubertus Knabe wegen eines Beitrags auf X anwaltlich abmahnen lassen. Nach Angaben Knabes verlangt Hüber die sofortige Löschung des Posts, eine Unterlassungserklärung und für jeden Verstoß eine Vertragsstrafe von 10.000 Euro. Hinzu kommen demnach 1.372,14 Euro Anwaltskosten.

Knabe weist die Forderungen zurück. „Zuerst stellt Herr Hüber das Grundrecht in Frage, sich seine Regierung selbst auszuwählen, jetzt geht er auch noch gegen Leute vor, die das kritisieren“, erklärte der frühere Leiter der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.

Hüber sei „als oberster Vertreter aller Bundespolizisten nicht länger tragbar“. Auslöser ist ein Beitrag in der Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei über den Umgang mit einer möglichen AfD-Regierung. Darin schrieb der Funktionär, „Verfassungsfeinde“ könnten von Polizisten niemals toleriert werden. Zudem müssten Bereitschaftspolizeien so vorbereitet sein, dass sie auf Weisung des Bundesinnenministers gemeinsam mit der Bundespolizei in einem anderen Bundesland „mit polizeilichen Mitteln die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen“ könnten (die JF berichtete).

Knabe macht auf Hübers DDR-Vergangenheit aufmerksam

Knabe hatte Hüber daraufhin vorgeworfen, nach einem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt faktisch zur Befehlsverweigerung und zum Vorgehen gegen eine demokratisch gewählte Landesregierung aufzurufen.

Knabe greift in seiner Reaktion auch Hübers politische Biographie auf. Der heutige Bundespolizei-Personalratschef war zu DDR-Zeiten Politoffizier der Grenztruppen und für die politische Erziehung von Soldaten im Sinne der SED zuständig.

Der Historiker reagiert auf die Abmahnung entsprechend scharf: „Wenn mir ein ehemaliger DDR-Politoffizier einen Maulkorb verpassen will, ist er bei mir an der falschen Adresse.“ (rr)

Will seinen X-Beitrag über GdP-Vize Sven Hübner nicht entfernen: Historiker Hubertus Knabe. Foto: picture alliance/dpa, Paul Zinken
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles