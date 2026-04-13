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Irankrieg: Für Netanjahu geht es jetzt um alles

Irankrieg: Für Netanjahu geht es jetzt um alles

Irankrieg: Für Netanjahu geht es jetzt um alles

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu
„Historische Erfolge“: Premier Benjamin Netanjahu kämpft um die Gunst der Israelis. Foto: IMAGO / UPI Photo
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Für Netanjahu geht es jetzt um alles

In Israel hat die Deutungsschlacht begonnen darüber, ob der Krieg gegen den Iran ein Erfolg ist oder nicht. Für Netanjahu geht es darum, sein gesamtes politisches Erbe zu sichern – denn es stehen wichtige Wahlen an.

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„Historische Erfolge“: Premier Benjamin Netanjahu kämpft um die Gunst der Israelis. Foto: IMAGO / UPI Photo
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