Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Marine soll stärker werden: Wir schiffen das – oder doch nicht?

Marine soll stärker werden: Wir schiffen das – oder doch nicht?

Marine soll stärker werden: Wir schiffen das – oder doch nicht?

Die Fregatte «Sachsen» (F 219) läuft aus dem Hafen am Marinestützpunkt zu einem mehrmonatigen Einsatz aus. Das Marineschiff wird als Teil der sogenannten Standing Nato Maritime Group 1, einem maritimen Einsatzverband der Nato, in Nord- und Ostsee sowie im Atlantik unterwegs sein.
Die Fregatte «Sachsen» (F 219) läuft aus dem Hafen am Marinestützpunkt zu einem mehrmonatigen Einsatz aus. Das Marineschiff wird als Teil der sogenannten Standing Nato Maritime Group 1, einem maritimen Einsatzverband der Nato, in Nord- und Ostsee sowie im Atlantik unterwegs sein.
Das Marineschiff „Sachsen“ läuft aus dem Hafen aus: Die geplante Verstärkung der Seestreitkräfte steht vor vielen Problemen. Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
JF-Plus Icon Premium Marine soll stärker werden
 

Wir schiffen das – oder doch nicht?

Die Marine rüstet auf – mit Flugzeugen, Drohnen und Spezialbooten. Doch Kritiker warnen: Jedes neue Kriegsschiff kommt spät, teuer und oft ohne genug Personal.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Marineschiff „Sachsen“ läuft aus dem Hafen aus: Die geplante Verstärkung der Seestreitkräfte steht vor vielen Problemen. Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles