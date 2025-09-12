Anzeige
Junge Freiheit
Kolonialmacht Portugal bricht zusammen: Die große Remigration

Nach dem Ende von Portugals Kolonialherrschaft über Angola setzt nach der Machtübernahme durch Marxisten eine Fluchtwelle nach Portugal ein. Foto: picture alliance/United Archives | kpa Keystone
Die große Remigration

Nach dem Zusammenbruch seines Kolonialreiches organisierte Portugal im September 1975 innerhalb kurzer Frist die Rückkehr Hunderttausender „Retornados“ ins Mutterland. Es war eine staatlich organisierte „Remigration“, zurück ins Heimatland.

