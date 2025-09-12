Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Woran deutsche Unternehmen leiden: Datenschutz-Bürokratie erdrosselt Innovation

Woran deutsche Unternehmen leiden: Datenschutz-Bürokratie erdrosselt Innovation

Woran deutsche Unternehmen leiden: Datenschutz-Bürokratie erdrosselt Innovation

Datenschutzverordnungen und Bürokratie machen nicht nur auf EU-Ebene deutschen Unternehmen das Leben schwer (Symbolbild).
Datenschutzverordnungen und Bürokratie machen nicht nur auf EU-Ebene deutschen Unternehmen das Leben schwer (Symbolbild).
Datenschutzverordnungen und Bürokratie machen nicht nur auf EU-Ebene deutschen Unternehmen das Leben schwer (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde
JF-Plus Icon Premium Woran deutsche Unternehmen leiden
 

Datenschutz-Bürokratie erdrosselt Innovation

Deutsche Unternehmen leiden unter strengen Datenschutz-Vorgaben. Es entsteht ein enormer Erfüllungsaufwand für die damit verbundene Bürokratie, der viel Zeit und Geld frißt und zudem Innovationen ausbremst. Eine neue Erhebung zeigt auf, wie groß die Belastung tatsächlich ist.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Datenschutzverordnungen und Bürokratie machen nicht nur auf EU-Ebene deutschen Unternehmen das Leben schwer (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement