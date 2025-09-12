Datenschutz-Bürokratie erdrosselt Innovation

Datenschutzverordnungen und Bürokratie machen nicht nur auf EU-Ebene deutschen Unternehmen das Leben schwer (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Deutsche Unternehmen leiden unter strengen Datenschutz-Vorgaben. Es entsteht ein enormer Erfüllungsaufwand für die damit verbundene Bürokratie, der viel Zeit und Geld frißt und zudem Innovationen ausbremst. Eine neue Erhebung zeigt auf, wie groß die Belastung tatsächlich ist.