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Energiewende: Windparks und ihre Tücken

Energiewende: Windparks und ihre Tücken

Energiewende: Windparks und ihre Tücken

Wenn das Meer mit Windparks zugebaut wird, ist das für die Natur nicht ohne Folgen (Archivbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Volker Schlichting
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Windparks und ihre Tücken

Die Energiewende ist eine Herzensangelegenheit der Politik. Dabei warnen Experten vor den Folgen insbesondere von Windparks auf See für die Meeresfauna. Dabei gäbe es Alternativen zu den Windrädern.

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Wenn das Meer mit Windparks zugebaut wird, ist das für die Natur nicht ohne Folgen (Archivbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Volker Schlichting
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