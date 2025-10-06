Im Herbst steigt die Stromproduktion – doch das macht es nicht besser

Mehr Windräder, mehr Solaranlagen – und trotzdem weniger Ökostrom: Die jüngste Energiebilanz entlarvt die „grüne Erfolgsgeschichte“ als teures Märchen. Trotz Rekordausbau brach die Windstromerzeugung 2025 um ganze zehn Terawattstunden ein – so viel, wie Hamburg in einem Jahr verbraucht.