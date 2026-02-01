Ohne Natur keine Heimat

Blick auf die historische Altstadt von Naumburg, dahinter ein Windpark: Falscher Naturschutz zerstört offene Horizonte und so die Harmonie der Landschaft. Foto: JF

Naturschutz ist ein konservatives Thema. Statt die Grünen zu verlachen und demonstrativ den Bau weiterer Kohlekraftwerke zu fordern, wäre es an der Zeit, sich ernsthaft mit Ökologie zu beschäftigen. Ein Zwischenruf von Michael Beleites.