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Kreditqualität bricht weg: Deutschlands Staatsfinanzen geraten in den Abwärtsstrudel

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Die Schuldenuhr des Bunds deutscher Steuerzahler: Die Die Staatsverschuldung wird noch größer. picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker
Die Schuldenuhr des Bunds deutscher Steuerzahler: Die Die Staatsverschuldung wird noch größer. picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker
Die Schuldenuhr des Bunds deutscher Steuerzahler: Die Verschuldungsquote wird weiter steigen. picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker
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Deutschlands Staatsfinanzen geraten in den Abwärtsstrudel

Die Zinslast droht auf über 100 Milliarden Euro zu steigen. Die Verschuldungsquote soll auf 90 Prozent klettern – und erste Anleiheauktionen laufen bereits gegen die Wand. Das ist der Beginn einer dauerhaften Vertrauenskrise. Ein Kommentar von Thorsten Polleit.

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Die Schuldenuhr des Bunds deutscher Steuerzahler: Die Verschuldungsquote wird weiter steigen. picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker
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