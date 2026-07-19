Deutschlands Staatsfinanzen geraten in den Abwärtsstrudel

Die Schuldenuhr des Bunds deutscher Steuerzahler: Die Verschuldungsquote wird weiter steigen. picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker

Die Zinslast droht auf über 100 Milliarden Euro zu steigen. Die Verschuldungsquote soll auf 90 Prozent klettern – und erste Anleiheauktionen laufen bereits gegen die Wand. Das ist der Beginn einer dauerhaften Vertrauenskrise. Ein Kommentar von Thorsten Polleit.