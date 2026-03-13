Anzeige
Bundespräsident Steinmeier: Der Selbstgerechte

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Bundespräsident Steinmeier: „Will mir nicht so recht in den Kopf.“ Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Der Selbstgerechte

Im Prinzip läuft alles bestens, Kritik am Zustand des Landes ist kleinmütig und die AfD ist blöd: Mit seinem neuesten Interview setzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Maßstäbe in Sachen Selbstgerechtigkeit. Damit schadet er der Demokratie. Ein Kommentar.

Bundespräsident Steinmeier: „Will mir nicht so recht in den Kopf.“ Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
