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Schwächung durch falsche Politik: Warum der Brexit die deutsche Exportwirtschaft besonders trifft

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Schwächung durch falsche Politik: Warum der Brexit die deutsche Exportwirtschaft besonders trifft

Werbung für den Wiedereintritt: Anit-Brexit-Protest als Folge der Austrittspolitik. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
Werbung für den Wiedereintritt: Anit-Brexit-Protest als Folge der Austrittspolitik. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
Werbung für den Wiedereintritt: Folgen der Austrittspolitik. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
JF-Plus Icon Premium Schwächung durch falsche Politik
 

Warum der Brexit die deutsche Exportwirtschaft besonders trifft

Zehn Jahre nach dem Brexit-Beschluss haben sowohl Großbritannien als auch Deutschland wirtschaftlich verloren. Besonders die deutsche Exportwirtschaft leidet unter den neuen Zollformalitäten und Regulierungsvorgaben.

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Werbung für den Wiedereintritt: Folgen der Austrittspolitik. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
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