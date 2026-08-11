Landesregierungen und Bundesregierung im Clinch: Wer bezahlt für die hiesigen Ukrainer?

Plenarsaal des Deutschen Bundesrats (Symbolbild): Laut des Sprechers stehe die Bundesregierung weiterhin im Austausch mit den Ländern. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Seit Dezember 2025 liegt ein Gesetzesentwurf zum Rechtskreiswechsel für Ukrainer vor. Doch die Bundesregierung streitet sich mit den Ländern immer noch über die Kosten, die daraus entstehen werden. Die JUNGE FREIHEIT hat alle 16 Landesregierungen um ihre Einschätzung gebeten.