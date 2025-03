So schwierig ist die Integration der Ukrainer in den Arbeitsmarkt

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge legt eine Studie zur Lage ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland vor. Ergebnis: Die Erwerbsquote bleibt auch nach vielen Monaten niedrig. Zugleich will ein erheblicher Teil der Ukrainer dauerhaft in Deutschland bleiben.