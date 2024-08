Trotz Überlastung: Pirmasens muß noch mehr Ukrainer aufnehmen

MAINZ. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat den kürzlich verhängten Aufnahmestopp für ukrainische Flüchtlinge in Pirmasens für unzulässig erklärt. Am Freitag hatte die Stadt angekündigt, Betroffene „zur landesinternen Verteilung in die nächstgelegene Erstaufnahmeeinrichtung“ zu verweisen.