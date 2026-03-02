Wie die KI die Musikindustrie revolutioniert

Popstar Taylor Swift zählt zu den Topkünstlern auf dem Streamingdienst Spotify, doch KI fordert alle Künstler heraus. Foto: picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Künstliche Intelligenz verändert die Musikindustrie tiefgreifender, als es Streaming oder die Digitalisierung je getan haben. Die KI verändert grundlegend, wie Musik entsteht, vermarktet und konsumiert wird. Für die Branche eröffnen sich dadurch neue Chancen. Doch es gibt auch kritische Stimmen.