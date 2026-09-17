Klinik feuert Kinderchirurgin fristlos, weil sie für die AfD kandidiert

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DETMOLD/OSNABRÜCK. Die Städte liegen 85 Kilometer auseinander. Detmold gehört zu Nordrhein-Westfalen, Osnabrück zu Niedersachsen. Die Kandidatur einer Kinderchirurgin des Klinikums Lippe in Detmold für den Stadtrat in Osnabrück verbindet nun aber beide Städte auf politische Weise miteinander.

Svetlana Spirina arbeitete bis nach der Kommunalwahl in Niedersachsen vom Sonntag als Oberärztin auf der Kinderchirurgie in dem Krankenhaus, dessen alleiniger Eigentümer der Kreis Lippe ist. Die letztlich erfolglose Kandidatur kostete sie den Job. Ihr Arbeitgeber kündigte ihr fristlos und mit sofortiger Wirkung. Das bestätigte die Klinik, deren Motto „Von Mensch zu Mensch“ lautet.

Nachfragen wollte Pressesprecherin Mandy Lange nicht beantworten: „Zu den Einzelheiten äußern wir uns aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.“ Nur so viel: Der Betrieb im betreffenden Bereich der Kinderchirurgie sei weiter sichergestellt.

Klinik wird von Kinderarzt „informiert“

Die Ärztin soll ihre AfD-Mitgliedschaft sowie ihre Kandidatur bei einem Personalgespräch abgestritten haben. Vorausgegangen war die Meldung eines Kinderarztes aus dem Münsterland, der die Kandidatur in einem offenen Brief skandalisierte.

Nach dem Personalgespräch verschwand die bis dahin sichtbare Wahlwerbung von der Internetseite und den Social-Media-Profilen des AfD-Kreisverbandes. Gelöscht hatte sie der Kreisvorsitzende Florian Meyer, um die Ärztin vor beruflichen Konsequenzen zu schützen. Dennoch zeigte er sich verstört von der öffentlichen Distanzierung.



In dem von Spirina selbst verfassten Text zu ihrer Person hatte die Ärztin angegeben, seit 2023 Mitglied der AfD zu sein. Kurz vor der Wahl trat sie dann – offenbar wegen des Drucks ihres Arbeitgebers – aus der Partei aus.

Bei der Kommunalwahl am Sonntag erhielt die Oberärztin 408 Stimmen bzw. 6,7 Prozent. Für den Einzug in den Osnabrücker Stadtrat reichte das nicht. Die AfD in Osnabrück erhielt 8,5 Prozent der Stimmen und vier Sitze. (fh)