Schwieriger Start in Erwerbstätigkeit: Berufseinsteiger bleiben länger arbeitslos

Eine junge Frau auf Stellensuche: Berufseinsteiger haben es derzeit schwer.
Eine junge Frau auf Stellensuche: Berufseinsteiger haben es derzeit schwer. Foto: picture alliance / dpa | Daniel Bockwoldt
Die Jobsuche wird für Berufseinsteiger zunehmend zur Frusterfahrung. Besonders Akademiker sind derzeit davon betroffen. Ursache ist die anhaltende Wirtschaftskrise in Deutschland, die Unternehmen zu deutlich vorsichtigeren Personalentscheidungen zwingt. Doch auch KI ist nicht unschuldig.

Eine junge Frau auf Stellensuche: Berufseinsteiger haben es derzeit schwer. Foto: picture alliance / dpa | Daniel Bockwoldt
