„Green Deal“: Wie die EU und US-Lobbyisten Europas Deindustrialisierung vorantreiben

Ursula von der Leyen: Ihr „Green Deal“ ruiniert Deutschland. Foto: picture alliance / Wiktor Dabkowski | Wiktor Dabkowski
„Green Deal"
 

Wie die EU und US-Lobbyisten Europas Deindustrialisierung vorantreiben

Systematisch haben linke und fremde Lobbygruppen in den vergangenen Jahren eine Politik betrieben, die vor allem Deutschland schadet. Nun soll sogar Kritik an der Klimapolitik scharf verfolgt werden.

