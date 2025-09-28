Der deutsche Immobilienmarkt beginnt zu brodeln

Weil der Wohnungsbau nicht nachkommt, verschärft sich die Lage auf dem Immobilienmarkt wieder (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

Auf dem deutschen Immobilienmarkt besteht die Gefahr der Blasenbildung. Eine hohe Nachfrage nach Wohnraum bei gleichzeitig geringem Angebot sowie die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank tragen zu einer Überbewertung bei den Immobilienpreisen bei.