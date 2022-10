Krall: So schlimm treffen uns Inflation und Rezession!

Märkte in Aufruhr, Unternehmenspleiten, galoppierende Inflation, gestörte Lieferketten – dazu Krieg in der Ukraine und Energiekrise: Die wirtschaftliche Lage wird immer düsterer, vieles von dem, wovor Ökonomen wie Markus Krall schon lange warnen, ist eingetreten oder nimmt Formen an.

Wie schlimm wird all das noch werden, will JF-Chefredakteur Dieter Stein von Krall wissen. Ein Messegespräch über Lieferketten, Krisenpolitik und die Frage, wer oder was eigentlich für all das verantwortlich ist.

Auch als Podcast anhören: