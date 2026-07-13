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Auch der Kanzler im Zwielicht: Wer lügt jetzt? Merz oder Wegner?

Auch der Kanzler im Zwielicht: Wer lügt jetzt? Merz oder Wegner?

Auch der Kanzler im Zwielicht: Wer lügt jetzt? Merz oder Wegner?

Einer von beiden lügt: Kanzler Friedrich Merz (vorn) mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner.
Einer von beiden lügt: Kanzler Friedrich Merz (vorn) mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner.
Einer von beiden lügt: Kanzler Friedrich Merz (vorn) mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
JF-Plus Icon Premium Auch der Kanzler im Zwielicht
 

Wer lügt jetzt? Merz oder Wegner?

Der Kanzler bestreitet, mit Wegner während des Blackouts telefoniert zu haben - und gerät in Bedrängnis. Der Regierende Bürgermeister kontert und nennt die Uhrzeit. Einer von beiden lügt. Die JF analysiert den einmaligen Vorgang und ahnt, wer es ist.

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Einer von beiden lügt: Kanzler Friedrich Merz (vorn) mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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