Wer lügt jetzt? Merz oder Wegner?

Einer von beiden lügt: Kanzler Friedrich Merz (vorn) mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Der Kanzler bestreitet, mit Wegner während des Blackouts telefoniert zu haben - und gerät in Bedrängnis. Der Regierende Bürgermeister kontert und nennt die Uhrzeit. Einer von beiden lügt. Die JF analysiert den einmaligen Vorgang und ahnt, wer es ist.