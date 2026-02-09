Was wirklich hinter dem AfD-Auftrittsverbot für Martin Sellner steckt

Alice Weidel, Martin Sellner und Tino Chrupalla (v.l.n.r.): Vorstand entschärft Papier zu Sellner. Fotos: IMAGO / Andreas Gora /// IMAGO / Bernd Elmenthaler /// picture alliance/dpa | Martin Schutt

Martin Sellner soll nach dem Willen des AfD-Bundesvorstands nicht auf AfD-Parteiveranstaltungen auftreten. Doch ein entsprechender Beschluß wird nach Informationen der JUNGEN FREIHEIT massiv entschärft und Sellner-kritische Sätze gestrichen. Dennoch lassen die Kritiker der Parteispitze um Chrupalla und Weidel nicht locker.