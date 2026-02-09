Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Recherche: Was wirklich hinter dem AfD-Auftrittsverbot für Martin Sellner steckt

JF-Recherche: Was wirklich hinter dem AfD-Auftrittsverbot für Martin Sellner steckt

JF-Recherche: Was wirklich hinter dem AfD-Auftrittsverbot für Martin Sellner steckt

Alice Weidel, Martin Sellner und Tino Chrupalla (v.l.n.r.): Vorstand entschärft Papier zu Sellner. Fotos: IMAGO / Andreas Gora /// IMAGO / Bernd Elmenthaler /// picture alliance/dpa | Martin Schutt
Alice Weidel, Martin Sellner und Tino Chrupalla (v.l.n.r.): Vorstand entschärft Papier zu Sellner. Fotos: IMAGO / Andreas Gora /// IMAGO / Bernd Elmenthaler /// picture alliance/dpa | Martin Schutt
Alice Weidel, Martin Sellner und Tino Chrupalla (v.l.n.r.): Vorstand entschärft Papier zu Sellner. Fotos: IMAGO / Andreas Gora /// IMAGO / Bernd Elmenthaler /// picture alliance/dpa | Martin Schutt
JF-Plus Icon Premium JF-Recherche
 

Was wirklich hinter dem AfD-Auftrittsverbot für Martin Sellner steckt

Martin Sellner soll nach dem Willen des AfD-Bundesvorstands nicht auf AfD-Parteiveranstaltungen auftreten. Doch ein entsprechender Beschluß wird nach Informationen der JUNGEN FREIHEIT massiv entschärft und Sellner-kritische Sätze gestrichen. Dennoch lassen die Kritiker der Parteispitze um Chrupalla und Weidel nicht locker.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Alice Weidel, Martin Sellner und Tino Chrupalla (v.l.n.r.): Vorstand entschärft Papier zu Sellner. Fotos: IMAGO / Andreas Gora /// IMAGO / Bernd Elmenthaler /// picture alliance/dpa | Martin Schutt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles