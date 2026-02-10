Anzeige
Drei Migranten attackierten ihr Opfer am Bahnhof brutal. Sie wurden mittlerweile alle wieder auf freien Fuß gesetzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Migranten prügeln am Bahnhof Rosenheim brutal auf Deutschen ein

Drei Männer aus dem Jemen, Eritrea und Sierra Leone schlagen am Bahnhof Rosenheim auf einen Deutschen ein, nachdem er sie aufgefordert hat, sich leiser zu unterhalten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
ROSENHEIM. Drei Männer aus dem Jemen, Eritrea und Sierra Leone haben am Bahnhof in Rosenheim auf einen 38jährigen eingeschlagen und ihn dabei verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach Angaben der Bundespolizei hatte der spätere Geschädigte die drei Männer zuvor aufgefordert, sich leiser zu unterhalten.

Daraufhin ging das Trio auf den Mann los. In der Bahnhofshalle kam es zu einer Rangelei, bei der der Deutsche mehrere Platzwunden im Gesicht erlitt. Alarmierte Bundespolizisten trafen zunächst zwei Beteiligte an und trennten sie. Zeugen wiesen die Beamten darauf hin, daß ursprünglich drei Angreifer auf das Opfer eingeschlagen hätten.

Ermittlungen gegen die Migranten

Die beiden zunächst geflüchteten Verdächtigen konnten kurz darauf festgenommen werden, einer im Umfeld des Bahnhofs, der andere im angrenzenden Stadtgebiet. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um Männer im Alter von 35, 31 und 28 Jahren.

Ein Alkoholtest ergab bei allen Beteiligten Werte zwischen einem und knapp zwei Promille. Nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt. (rr)

