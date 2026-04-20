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AfD-Politiker Jan Nolte: So viele Ausreiseanträge wurden seit der Wehrpflicht-Neuregelung gestellt

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AfD-Politiker Jan Nolte: So viele Ausreiseanträge wurden seit der Wehrpflicht-Neuregelung gestellt

Zwei Soldaten der 4. Kompanie des Panzerbataillon 393 aus Bad Frankenhausen stehen vor der Tür des Karrierecenter der Bundeswehr in Erfurt. In einem solchen müssen sich deutsche Männer abmelden, wenn sie einen längeren Auslandsaufenthalt planen. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Zwei Soldaten der 4. Kompanie des Panzerbataillon 393 aus Bad Frankenhausen stehen vor der Tür des Karrierecenter der Bundeswehr in Erfurt. In einem solchen müssen sich deutsche Männer abmelden, wenn sie einen längeren Auslandsaufenthalt planen. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Zwei Soldaten der 4. Kompanie des Panzerbataillon 393 aus Bad Frankenhausen stehen vor der Tür des Karrierecenter der Bundeswehr in Erfurt. In einem solchen müssen sich deutsche Männer abmelden, wenn sie einen längeren Auslandsaufenthalt planen. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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So viele Ausreiseanträge wurden seit der Wehrpflicht-Neuregelung gestellt

Wie viele Männer melden eigentlich längere Auslandsaufenthalte beim Staat an? Der JUNGEN FREIHEIT liegen exklusive Zahlen der Bundesregierung vor.

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Zwei Soldaten der 4. Kompanie des Panzerbataillon 393 aus Bad Frankenhausen stehen vor der Tür des Karrierecenter der Bundeswehr in Erfurt. In einem solchen müssen sich deutsche Männer abmelden, wenn sie einen längeren Auslandsaufenthalt planen. Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
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