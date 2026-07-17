Scharia im Ferien-Flieger: Türke will nicht neben Frau sitzen und schlägt zu

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DÜSSELDORF. Ein 29-Jähriger hat auf einem Flug aus der Türkei nach Düsseldorf eine Stewardess geohrfeigt. Der Mann soll sich auf die islamische Scharia berufen und sich geweigert haben, neben einer Frau zu sitzen. Als die Flugbegleiterin ihn darauf ansprach, soll er ihr ins Gesicht geschlagen haben.

Der Vorfall ereignete sich in einem Flugzeug von Turkish Airlines. Nach der Landung wurde die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf zu dem Flugzeug gerufen und nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Scharia an Bord

Die Bundespolizei gab die Strafanzeige inzwischen an die Polizei Düsseldorf ab. Diese führt nun die weiteren Ermittlungen. Ein Polizeisprecher sagte der Bild: „Laut ersten Zeugenaussagen habe der Mann sich auf die Scharia berufen und lehnte es ab, neben einer Frau zu sitzen.“

Bei dem Beschuldigten handelt es sich nach Angaben der Zeitung um einen Deutschen aus dem Ruhrgebiet, mit türkischem Migrationshintergrund. Gegenüber Beamten der Bundespolizei soll der Mann die Tat eingeräumt haben. (rr)