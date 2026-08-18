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Das Ende des BSW: Sahra Wagenknecht ist auf der „Farm der Tiere“ angekommen

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Bedrohung aus dem Hintergrund: Sahra Wagenknecht und George Orwell, Autor von „Farm der Tiere“.
Bedrohung aus dem Hintergrund: Sahra Wagenknecht und George Orwell, Autor von „Farm der Tiere“.
Bedrohung aus dem Hintergrund: Sahra Wagenknecht und George Orwell, Autor von „Farm der Tiere“. Fotos: picture alliance (2) / dts-Agentur & opale.photo | Montage: JF mit Hilfe von KI
JF-Plus Icon Premium Das Ende des BSW
 

Sahra Wagenknecht ist auf der „Farm der Tiere“ angekommen

Mit der Entscheidung für Thüringens Ministerpräsidenten Voigt ist das BSW zum Klon der etablierten Parteien geworden. Auch wenn sich Wagenknecht dagegenstemmte, ist sie mitschuldig. Wie konnte es so weit kommen? Analyse über Aufstieg und Untergang im Rekordtempo.

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Bedrohung aus dem Hintergrund: Sahra Wagenknecht und George Orwell, Autor von „Farm der Tiere“. Fotos: picture alliance (2) / dts-Agentur & opale.photo | Montage: JF mit Hilfe von KI
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