Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kommunalwahlen: Rot-Grün in Niedersachsen will Verfassungsschutz auf AfD-Kandidaten ansetzen

Kommunalwahlen: Rot-Grün in Niedersachsen will Verfassungsschutz auf AfD-Kandidaten ansetzen

Kommunalwahlen: Rot-Grün in Niedersachsen will Verfassungsschutz auf AfD-Kandidaten ansetzen

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens und ein AfD-Logo unter einer Lupe
Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens und ein AfD-Logo unter einer Lupe
Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens: AfD im Visier. Fotos: picture alliance/dpa | Shireen Broszies / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer / Montage JF
JF-Plus Icon Premium Kommunalwahlen
 

Rot-Grün in Niedersachsen will Verfassungsschutz auf AfD-Kandidaten ansetzen

In Niedersachsen stehen im September Kommunalwahlen an. Und die Regierungskoalition baut schon mal vor – mit einem Gesetz, das die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Zulassung von Kandidaten stärkt. Die AfD warnt vor einem „linken Überwachungsstaat“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens: AfD im Visier. Fotos: picture alliance/dpa | Shireen Broszies / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer / Montage JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles