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Zwischen Reichstag und Kanzleramt: Hauptsache, Klöckners Haar ist schön

Zwischen Reichstag und Kanzleramt: Hauptsache, Klöckners Haar ist schön

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Blonde Frau mit schulterlangem Haar lehnt an einem Geländer, blickt nach oben und lächelt; sie trägt eine dunkle Bluse, Ohrringe und einen Ring, die Arme sind locker übereinandergelegt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) im Reichstagsgebäude: Haare gut, alles gut. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Blonde Frau mit schulterlangem Haar lehnt an einem Geländer, blickt nach oben und lächelt; sie trägt eine dunkle Bluse, Ohrringe und einen Ring, die Arme sind locker übereinandergelegt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) im Reichstagsgebäude: Haare gut, alles gut. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) im Reichstagsgebäude: Haare gut, alles gut. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
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Hauptsache, Klöckners Haar ist schön

Die Bundesregierung verspricht weniger Personal im Staatsdienst. Doch die Zahl der Beschäftigten steigt seit 2024 deutlich an. Selbst im Bundestag bleibt der Abbau aus – stattdessen wird für Bundestagspräsidentin Klöckner neues Personal gesucht.

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Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) im Reichstagsgebäude: Haare gut, alles gut. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
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