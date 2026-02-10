Reichinnek wird beliebter – Wagenknecht stürzt ab

Anzeige

BERLIN. Heidi Reichinnek von der Linkspartei hat sich im aktuellen Politiker-Ranking des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung um drei Plätze verbessert. Die Fraktionsvorsitzende rückte von Rang 15 auf Rang zwölf vor und wird nun mit 3,5 Punkten bewertet.

Im selben Ranking verlor Sahra Wagenknecht vom Bündnis Sahra Wagenknecht an Zustimmung. Die Politikerin fiel von Platz zwölf auf Rang 15 zurück. Ihre Bewertung sank gegenüber der Vorwoche von 3,6 auf 3,4 Punkte. Damit tauschten Reichinnek und Wagenknecht ihre bisherigen Positionen.

An der Spitze des Rankings blieb alles unverändert. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) führte die Liste erneut an und kam auf 5,3 Punkte. Damit blieb er der beliebteste Politiker Deutschlands. Auf dem zweiten Platz folgte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit 4,2 Punkten, gefolgt von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit 4,1 Punkten.

Grünen-Chefin bei eigenen Wählern nicht auf dem Treppchen

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verbesserte sich auf Rang vier und erreichte 3,9 Punkte. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) rutschte auf Platz fünf ab und kam ebenfalls auf 3,9 Punkte. Dahinter folgten unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) mit jeweils 3,8 Punkten.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stieg um zwei Plätze auf Rang 17. Seine Bewertung blieb mit 3,4 Punkten jedoch unverändert. In der AfD zeigte sich ein geteiltes Bild. Co-Parteichef Tino Chrupalla rutschte auf Rang 19 ab, während Parteichefin Alice Weidel ihren elften Platz hielt. Den letzten Platz belegte erneut Unionsfraktionschef Jens Spahn mit 3,0 Punkten.

Auffällig war zudem der Blick auf die Wählergruppen. Während in fast allen Lagern jeweils ein Politiker der eigenen Partei das Ranking anführte, bildeten die Grünen eine Ausnahme. Bei ihren Wählern lag Boris Pistorius auf Platz eins, gefolgt von Lars Klingbeil und Heidi Reichinnek. Grünen-Chefin Franziska Brantner kam in dieser Gruppe nur auf Rang vier. (sv)