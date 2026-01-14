„Nur ein Abgeordneter hat sich gemeldet“, sagt die Mutter der ermordeten Liana K.

Vor fünf Monaten ermordet ein abgelehnter irakischer Asylbewerber das 16jährige Mädchen Liana K. Wie geht es ihrer Familie heute? Und was denkt sie über das Fehlereingeständnis eines Behördenleiters? Die JF hat nachgefragt.