Nach Eklat um Holocaust-Koffer tritt Grünen-Politikerin zurück

BREMEN. Die Grünen-Politikerin Sahhanim Görgü-Philipp hat ihr Amt als Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft niedergelegt. Zuvor hatte der Landesvorstand ihrer Partei ihr trotz scharfer Kritik noch seine Solidarität ausgesprochen. Auslöser des Eklats war ein am Donnerstag bei Instagram veröffentlichtes Foto mit dem Spruch „Fertig für heute“.

Darauf war Görgü-Philipp gemeinsam mit der SPD-Abgeordneten Katharina Kähler mit Koffern einer Holocaust-Ausstellung zu sehen (JF berichtete)

Der Landesvorstand der Grünen betonte am Montagabend, Görgü-Philipp habe mit dem gemeinsamen Foto „einen gravierenden Fehler begangen“. Ein Rücktritt vom Amt als Vizepräsidentin sei aus Sicht der Parteispitze jedoch nicht erforderlich gewesen. In einer Pressemitteilung hieß es, die Politikerin stehe seit Jahrzehnten konsequent für Antidiskriminierung, Vielfalt, Toleranz und ein entschiedenes Eintreten gegen Antisemitismus und jede Form rechten Gedankenguts.

Bündnis Deutschland zu Rücktritt der Grünen-Politikerin

Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT sagte Jan Timke, Fraktionsvorsitzender von Bündnis Deutschland: „Der Rücktritt war unausweichlich, um Schaden vom Parlament abzuwenden. Noch am Sonntag hatte ich Frau Görgü-Philipp in einer E-Mail dazu aufgefordert, ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Wäre sie diesem Appell nicht gefolgt, so hätte unsere Fraktion Bündnis Deutschland heute einen entsprechenden Antrag formuliert und in das Parlament eingereicht.“

Mit ihrer Entscheidung kommt Görgü-Philipp diesen Forderungen nun zuvor. (rr)